Roztańczony Lublin. W mieście odbędzie się konkurs taneczny Street Dance Poka Styl

Konkurs zostanie przeprowadzony bez podziału na kategorie wiekowe, jednak z uwzględnieniem czterech kategorii odnoszących się do stylu. W eliminacjach, czyli 1-minutowych prezentacjach indywidualnych do muzyki DJ-a jury wybierze top 16, która zmierzy się w bitwach 1 vs 1 w systemie pucharowym.

W skład jury wejdzie:

Ness Westgang - członek ekipy Westgang, która wielokrotnie odniosła sukcesy na skalę całego świata. Zwycięzca wielu contesów między innymi: Juste Debout, Old School Nite, WOD (World Dance Colosseum), Battle Bad, Pay the Cost to be the Boss.



Sokół - topowy tancerz hip hop dance i house dance w Polsce. Nabytym doświadczeniem dzieli się prowadząc liczne klasy oraz występując w roli jurora na imprezach w kraju i za granicą.



Doma - posiada armie swoich wspaniałych wychowanków w Point Dance Studio w Poznaniu oraz szkoli tancerzy w całej Europie i Azji. Członkini pierwszej ekipy promującej Waacking w Polsce Punie Crew. Reprezentuje nasz kraj na największych imprezach tanecznych również jako Battle Guest i sędzia.

Kategorie:



Poka Styl 1 vs 1 – kategoria, w której tancerze mogą pokazać swój dowolny styl, mierząc się tanecznie z muzyką popularną.



Hip hop 1 vs 1 – styl powstały w USA, rozwinął się na ulicach i w klubach, wśród afroamerykańskiej i latynoskiej społeczności. Hip-Hop posiada solidne podstawy jednak jego główną esencją jest freestyle, dzięki czemu przejawia się w różnych obliczach i formach.



Popping 1 vs 1 – styl pochodzący z USA z początku lat 70-tych. Podstawami tego stylu są Pop i Groove.



Waacking 1 vs 1 – styl zrodzony w Los Angeles, w latach 70-tych podczas, gdy na klubowych parkietach rozbrzmiewały największe hity ery disco. Przez ostatnie kilka lat, styl ten bardzo mocno rozwinął się̨ i rozprzestrzenił na całym świecie, w tym również̇ w Polsce.

Wstęp dla widzów jest wolny. Wpisowe: 30 zł pierwsza kategoria, każda kolejna 10 zł. Formularz do zapisów znajdziecie TUTAJ.