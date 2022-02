Ruchy kadrowe w ekstraklasowym Górniku Łęczna

Z ekipą pożegnał się ofensywny Aleksander Jagiełło. Napastnik do Górnika trafił w styczniu ubiegłego roku. Zadebiutował 16 lutego 2021 roku w spotkaniu z Arką Gdynia. Łącznie w zielono-czarnych barwach rozegrał 11 spotkań, przyczyniając się do wywalczenia awansu do PKO BP Ekstraklasy. W tym sezonie 27-latka na boisku oglądaliśmy tylko dwa razy. Kontrakt z zawodnikiem został rozwiązany za porozumieniem stron.

– Dziękuję drużynie oraz wszystkim pracownikom klubu za czas spędzony w Górniku. Życzę powodzenia w walce o utrzymanie w Ekstraklasie – mówi cytowany przez oficjalną stronę Górnika, Aleksander Jagiełło.

Do drużyny dołączył za to doskonale znany w Łęcznej Brazylijczyk – Gérson Guimarães. Defensor po raz pierwszy trafił do zespołu w 2016 roku. W barwach Górnika rozegrał wówczas 24 spotkania, zdobywając w nich jedną bramkę.

30-letni zawodnik w karierze występował w drużynach z Brazylii, Hiszpanii, Holandii, Austrii, Węgier, Rumunii, Polski, Korei Południowej, Łotwy czy Japonii. Od listopada ubiegłego roku pozostawał bez klubu. Z Górnikiem był już na obozie przygotowawczym w Turcji.