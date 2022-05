Rugbiści Edach Budowlanych Lublin pokonali przed własną publicznością Juvenię Kraków. Zobacz zdjęcia

– Byliśmy postawieni pod ścianą po przegranym meczu w Gdańsku. Jeśli chcemy się nadal liczyć w walce o medale, to musieliśmy po prostu wygrać z krakowianami – mówi Andrzej Kozak, szkoleniowiec Edach Budowlanych.

– Wynik 40:14 mógłby świadczyć, że było bardzo łatwo, jednak nie odzwierciedla on do końca tego, co działo się na boisku. Drużyna Juvenii postawiła nam bowiem naprawdę wysoko poprzeczkę. Udało nam się wykorzystać kilka błędów rywali, a do tego mieliśmy też dużo szczęścia. W pierwszej połowie zanotowaliśmy miedzy innymi cztery przyłożenia, przy tylko jednym krakowian. Druga połowa zaczęła się dość niefortunnie, przeciwnicy grali przez pewien czas w przewadze, której na całe szczęście nie potrafili wykorzystać. Bezpieczne prowadzenie dowieźliśmy do końca – dodaje.

Lublinianie zrehabilitowali się za porażkę w poprzedniej kolejce, w której przegrali na wyjeździe po wyrównanym boju z bezpośrednim sąsiadem w ligowej tabeli - Lechią Gdański 36:41.