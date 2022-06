Rugbiści Edach Budowlanych Lublin przegrali u siebie z Ogniwem Sopot (ZDJĘCIA)

Co prawda sobotnie spotkanie lepiej rozpoczęli goście, wychodząc na prowadzenie po skutecznie wykorzystanym rzucie karnym przez Wojciecha Piotrowicza, to później lubelscy kibice przecierali oczy ze zdumienia. Gospodarze odpowiedzieli bowiem trzykrotnie w podobny sposób, a karne na punkty zamieniał Nkululeko Ndlovu. To spowodowało, że tablica wyników pokazywała aż do końcowych minut pierwszej połowy wynik 9:3 na korzyść miejscowych.

Sopocianie zdołali odzyskać prowadzenie (10:9), ale tuż przed zejściem na przerwę czwarty karny wykorzystał Ndlovu i team trenera Andrzeja Kozaka wygrał ostatecznie premierową odsłonę 12:10.

Po zmianie stron ekipa Edach Budowlanych po kolejnym skutecznym rzucie karnym podwyższyła prowadzenie (15:10), długo nie oddawała go i zaczęło pachnieć niespodzianką. W ostatnich minutach spotkania Ogniwu udało się zdobyć przyłożenie, Piotrowicz zdobył kolejne dwa oczka z podwyższenia i goście wygrywali już 17:15. Ten sam zawodnik ustalił rezultat spotkania po rzucie karnym i mecz skończył się triumfem sopockiej drużyny 20:15