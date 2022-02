Runda wiosenna trzeciej ligi coraz bliżej. Trzecioligowcy z regionu rozgrywali kolejne mecze kontrolne

Dla gospodarzy była to pierwsza porażka w tegorocznych sparingach, natomiast zespół z Chełma zrehabilitował się za środową przegraną z drugoligowym Motorem Lublin 2:6.

Pierwsi na prowadzenie wyszli goście za sprawą Adriana Dziubińskiego, ale dosyć szybko wyrównał Dominik Kunca. To kolejny gol Słowaka, wypożyczonego z Motoru w zimowym okresie przygotowawczym. Jeszcze przed przerwą gospodarzy na prowadzenie celnym strzałem z rzutu karnego wyprowadził Wojciech Białek.

Po zmianie stron Łukasz Mierzejewski, trener Avii desygnował do gry zupełnie inną jedenastkę (z jednym zawodnikiem testowanym) niż w pierwszej połowie. W niej przeważali biało-zieloni. Najpierw rzut karny na bramkę zamienił Dziubiński, a w 55. minucie końcowy wynik spotkania ustalił Dawid Skoczylas.

Praktycznie przesądzone jest, że nowym zawodnikiem Avii będzie Paweł Perdun. 18-letni pomocnik zostanie wypożyczony do żółto-niebieskich z Górnika Łęczna. Niewykluczone, że jednak do Świdnika, ktoś jeszcze traci, ale to musi być wzmocnienie, a nie uzupełnienie składu.