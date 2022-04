Rusza Budżet Obywatelski Zamościa na 2023 rok. Trzeba działać kolektywnie Bogdan Nowak

Na każde z 16 osiedli Zamościa pójdzie po 100 tys. zł. Ponadto w planach jest także realizacja tzw. projektu ogólnomiejskiego za 950 tys. zł

Do rozdysponowania będzie 2 mln 550 tys. zł. Miasto Zamość rozpoczyna przyjmowanie propozycji do Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. Mieszkańcy mogą zgłaszać różne pomysły. Dzięki nim – jak co roku - powstaną zapewne nowe place zabaw, boiska, miejsca parkingowe czy np. ruszą remonty różnych obiektów.