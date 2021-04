Rusza pilotażówka Szkolnych Budżetów Obywatelskich. 10 szkół w Lublinie może dostać dodatkowe pieniądze na realizację własnych projektów

Pomysł utworzenia próbnych „Szkolnych Budżetów Obywatelskich” wpisuje się w program działań Europejskiej Stolicy Młodzieżowej 2023, którą został Lublin, jako pierwsze miasto w Polsce.

– Działania związane z otrzymaniem przez Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży zostały zaplanowane na 3 lata i rozpoczynają się już w tym roku. Jedną z pierwszych aktywności w tym zakresie będzie organizacja pilotażowej edycji "Szkolnych Budżetów Obywatelskich". Traktujemy to jako krok do stworzenia szerszego programu rozwijania samorządności dzieci i młodzieży w Lublinie. Liczymy na to, że rozwiązanie to sprawdzi się w Lublinie i na stałe stanie się częścią programu edukacyjnego w naszym mieście – tłumaczy Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta Lublina ds. kultury, sportu i partycypacji.