Ruszamy w drogę! Pociąg marzeń spełnia wakacyjne marzenia dzieci

15 fundacji, a w każdej z nich dzieci, które marzyły o niezapomnianym wypoczynku tego lata. Udało nam się spełnić te marzenia i tegoroczny Pociąg Marzeń wyjechał nie tylko nad Polskie morze, w góry i na Mazury, ale nawet daleko poza granice, bo do słonecznej Grecji. Formy wypoczynku są różne. Podopieczni fundacji będą uczestnikami nie tylko zwykłych obozów i kolonii, ale też obozów survivalowych. Kilkudziesięciu z nich spełni marzenia o wizycie w największym parku rozrywki w kraju, czyli Energylandii w Zatorze. Dla wielu dzieciaków to lato przyniesie mnóstwo wspaniałych przygód, nowych przyjaźni, a to wszystko sprawi, że te wakacje będą niezapomniane.

Pociąg Marzeń nie ruszyłby w drogę, gdyby nie nasi wspaniali partnerzy, którzy ochoczo wykupowali wagoniki wakacyjnych pociągów. Każdy wagonik- cegiełka przybliżał współpracujące z nami fundacje do zorganizowania wypoczynku, o jakim czasem można tylko pomarzyć.

Wielkie podziękowania należą się również partnerowi głównemu naszej akcji, firmie Enea, która jest jednym z największych koncernów energetycznych w Polsce, współodpowiedzialnym za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Enea przekazuje energię do ponad 2,7 mln klientów w północno-zachodniej części kraju. Firma jest wiceliderem polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Grupa Enea zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, aż po sprzedaż i obsługę klienta.