Ruszył najważniejszy festiwal między Wisłą a Bugiem! Kazimiernikejszyn – Wydarzenie bez spinki Redakcja

Karolina Ryniak/archiwum

„Co to za festiwal? Ludzie stoją w kolejce i nie dość, że nikt się nie pokłócił to jeszcze wszyscy uśmiechnięci” – spytał jeden z menadżerów w 2017 roku w Kazimierzu Dolnym. Odpowiedź jest tylko jedna: Kazimiernikejszyn – Wydarzenie bez spinki. Jeden z najważniejszych festiwali między Wisłą a Bugiem powraca po pandemicznej przerwie. Impreza potrwa aż do niedzieli (18 lipca)