Ruszył proces 37-latki oskarżonej o napady na banki w Kurowie i Puławach. Grozi jej 20 lat

Jak podała PAP, do napadów doszło 25 października 2023 r. w Kurowie i 10 listopada w Puławach. W obu przypadkach do banku weszła zamaskowana kobieta. Wymachiwała nożem i żądała pieniędzy od kasjerek, krzycząc „dawać kasę”. Za drugim razem przystawiła nóż do szyi pracowniczki. Łącznie ukradła w ok. 50 tys. zł.

Przed Sądem Okręgowym w Lublinie ruszył w czwartek proces oskarżonej 37-letniej Anny A., której prokuratura zarzuciła dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i spowodowanie lekkich obrażeń ciała.

Oskarżona uczestniczyła w rozprawie zdalnie za pomocą połączenia wideo z zakładu karnego, w którym przebywa. Mimo kilkukrotnych pytań sądu i przerwy w rozprawie 37-latka milczała i nie odpowiedziała na pytanie, czy przyznaje się do zarzucanych jej czynów.

W związku z odmową składania wyjaśnień sędzia odczytał wyjaśnienia złożone w trakcie śledztwa. Z relacji kobiety wynika, że motywem jej działania były problemy finansowe.