Ruszyła rekrutacja do klas pierwszych liceów, techników i branżówek w Lublinie

– Przed uczniami ważny moment wyboru dalszej ścieżki edukacji. W ofercie szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin znajduje się możliwość kształcenia w 65 zawodach, co daje swobodny wybór zgodny z własnymi preferencjami i uzdolnieniami. Zapraszamy kandydatów do zapoznania się i skorzystania z oferty edukacyjnej lubelskich szkół – mówi Mariusz Banach, z-ca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania.

W tym roku tegoroczni ósmoklasiści mogą wybrać trzy szkoły, pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Mają na to czas do 21 czerwca do godziny 15. Trochę mniej czasu mają kandydaci do oddziałów międzynarodowych, dwujęzycznych, sportowych czy przygotowania wojskowego, bo oni muszą określić się już do końca maja. Wnioski do szkoły pierwszego wyboru uczniowie powinni dostarczyć osobiście w formie papierowej, podpisanej przez rodziców lub w formie elektronicznej, podpisanej przez rodziców m.in. profilem zaufanym.