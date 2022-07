Ryki. Chciał kupić opał w „okazyjnej cenie”. Stracił 30 tysięcy złotych

W czwartek (7 lipca) na komisariat policji w Dęblinie zgłosił się mężczyzna, który został oszukany przy internetowych zakupach. Na początku czerwca trafił na bardzo korzystną finansowo ofertę sprzedaży pelletu z Ukrainy - opału.

Mailowo skontaktował się więc ze sprzedawcą. Ten do niego zadzwonił by ustalić warunki. I tak 41-latek miał zapłacić blisko 30 tysięcy złotych z góry w zamian za otrzymanie 24 ton opału. Kupujący przelał pieniądze i czekał na swoje zamówienie, jednak to nie pojawiło się u niego w ustalonym terminie.