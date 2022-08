Ryki. Tajemniczy śmiertelny wypadek na drodze. Policja bada przyczyny

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (29 sierpnia) przed godz. 11:00 na drodze z Ryk do wsi Rososz. Z niewyjaśnionych przyczyn 47-latka z powiatu ryckiego citroenem zjechała do rowu i uderzyła w drzewo. Pojazd stanął w płomieniach.

Na miejscu interweniowały służby ratownicze. Niestety, wskutek odniesionych obrażeń, kobieta zginęła na miejscu. Podróżowała sama.

Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia i pod nadzorem prokuratora wykonała czynności procesowe. Sprawę badają śledczy. Wyjaśnią oni dokładne okoliczności zdarzenia.