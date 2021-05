Rywal grał kosmiczny mecz, ale siatkarze LUK Politechniki Lublin dali radę i są bliscy awansu do PlusLigi

- Takiego meczu nie widziałem, żeby zawodnik w spotkaniu naprawdę o stawkę, zdobył 44 punkty i atakował ze skutecznością ponad 70-procent – przyznaje Dariusz Daszkiewicz. Trener LUK Politechniki nawiązuje do świetnego występu lidera BBTS, Olga Krikuna, który właściwie w pojedynkę toczył bój z lubelskim zespołem.

- Zagrał kosmiczny mecz. A my musieliśmy to przyjąć, bo w wielu sytuacjach byliśmy bezradni. Robiliśmy wszystko dobrze, był ustawiony blok, ustawiona obrona, natomiast on jechał górą. I nie mogliśmy nic poradzić. Musieliśmy wykazać się dużą cierpliwością, ale wiedzieliśmy, że oni zaczną w końcu popełniać błędy – dodaje trener.

W pierwszym secie lublinianie prowadzili 15:9, ale potem na zagrywkę wszedł Krikun i kilkoma asami serwisowymi poderwał kolegów do walki. Ostatecznie tę część Politechnika przegrała 22:25. Drugi set zakończył się natomiast porażką 28:30.