Rządowy program „Aktywna tablica”. Sprawdź, które szkoły w powiecie kraśnickim otrzymały dofinansowanie na lata 2020-2024

Rządowy program,, Aktywna tablica'' ma na celu zrealizowanie rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Powiat kraśnicki przekazał dodatkowe 16 556,74 zł jako wkład własny.

Dofinansowaniem zostały objęte szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa Specjalna w Kraśniku znajdująca się w strukturze Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Kraśniku

Szkoła Podstawowa Specjalna w Olbięcinie znajdująca się w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jerzego Rudlickiego w Olbięcinie

Z otrzymanych środków zostaną również zakupione różne pomoce dydaktyczne czy też narzędzia do terapii procesów komunikacji dla uczniów, którzy mają zaburzenia słuchu, koncentracji i uwagi. Dotyczy to także dzieci z adhd, add i autyzmem. Natomiast do uczniów, którzy mają problemy z nauką i wymagają terapii logopedycznej lub psychologicznej trafią pomoce lub narzędzia dydaktyczne.