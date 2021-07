Rzecznik chce postępowania dyscyplinarnego dla ks. prof. Wierzbickiego

Postępowanie wyjaśniające dotyczące ks. prof. Marka Wierzbickiego, teologa i etyka, rzecznik dyscyplinarny KUL wszczął na początku roku. Wcześniej, we wrześniu ub. r. władze KUL oceniły, że wypowiedzi ks. prof. Alfreda Wierzbickiego, „szkodzą misji KUL”. Z ówczesnych informacji wynikało, że ocenie rzecznika dyscyplinarnego miały być poddane te wypowiedzi ks. Wierzbickiego, które „odnoszą się do nauczania Kościoła i oficjalnego stanowiska Konferencji Episkopatu Polski w kwestii LGBT+”. Decyzja władz KUL zapadła po tym, jak ks. Wierzbicki poręczył za Michała Sz., pseudonim Margot. Został on aresztowany w związku z zarzutami dotyczącymi napaści na ciężarówkę organizacji pro-life nadającej homofobiczne hasła. Ks. Wierzbicki wielokrotnie mówił później, że poręczenie nie było równoznaczne z aprobatą poglądów czy działań aktywisty, ale stanowiło reakcję na niezwykle surową decyzję sądu o zastosowaniu paromiesięcznego aresztu.