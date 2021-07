Rzecznik dyscyplinarny UMCS zajmie się kontrowersyjnym wpisem eksperta MEN

- Rektor UMCS skierował do rzecznika dyscyplinarnego uczelni wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego wpisu internetowego dra hab. Mirosława Szumiły - poinformowała w piątek Katarzyna Skałecka z Centrum Prasowego UMCS.

Dr hab. Mirosław Szumiło jest profesorem UMCS, pracownikiem Instytutu Historii tej uczelni, a także Biura Badań Historycznych IPN. Jest również ekspertem kierowanego przez Przemysława Czarnka Ministerstwa Edukacji i Nauki – opiniuje podręcznik do historii.

Kilka dni temu, po finale piłkarskich Mistrzostw Europy, kiedy Anglicy przegrali z Włochami po serii rzutów karnych, dr hab. Mirosław Szumiło napisał na Facebooku: „Anglików zgubiła poprawność polityczna. Do serii rzutów karnych wystawili aż trzech czarnoskórych zawodników, z których żaden nie strzelił. Wiem, że FB zaraz uzna mnie za rasistę, ale tak to wyglądało”. Potem edytował wpis i dodał: „Trener miał do wyboru bardziej doświadczonych i lepszych piłkarzy. Dlaczego wybrał akurat tych trzech? Podejrzewam, że zadecydował o tym parytet rasowy.”