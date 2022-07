Rzucająca czwartą twarzą w kadrze Pszczółek na nowy sezon

Z nową podopieczną trener Krzysztof Szewczyk miał już okazję współpracować. Oboje spotkali się w Wiśle Kraków, którą aktualny szkoleniowiec drużyny lubelskiej prowadził od maja 2017 roku do lutego 2019 roku. Znacznie więcej czasu w klubie przy Reymonta spędziła Ziętara. W jego barwach występowała w latach 2015-2020. W przeciągu sześciu sezonów pod Wawelem dwukrotnie zdobyła mistrzostwo Polski.

– Magda grała już na poziomie euroligowym, przez co może wnieść do zespołu spore doświadczenie. Właśnie na to liczymy. Dzięki temu inne zawodniczki będą mogły od niej dużo czerpać. Uważam, że jest najlepszym polskim obrońcą, który odnajduje się także w ataku – opisuje nową koszykarkę Pszczółek trener Krzysztof Szewczyk.

Z Krakowa rzucająca przeniosła się do Torunia, a stamtąd do niemieckiego Inexio Royals Saarlouis. Teraz wraca na polskie ligowe boiska, na których zadebiutowała w barwach MUKS Poznań w wieku 16 lat.

Zietara jest czwartą zawodniczką w kadrze zespołu z Lublina na nowy sezon. Wcześniej klub potwierdził, że dalej jego barw będą bronić Emilia Kośla i Olga Trzeciak, a szeregi Pszczółki zasili Amerykanka występująca obecnie w WNBA, Nia Clouden.