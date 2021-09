Sabina Włodek została powołana na stanowisko wiceprezesa MKS FunFloor Perła Lublin

Nowa wiceprezes zacznie pełnić funkcję od 1 października 2021 roku.

– To dla mnie ogromne wyróżnienie. Jestem związana z tym klubem od 26 lat, czyli w zasadzie całe moje dorosłe życie. MKS to zawsze był mój klub i moja miłość. Mam mnóstwo planów i pomysłów, które mam nadzieję, że uda się zrealizować. W dalszym ciągu moją główną rolą będzie dbanie o grupy młodzieżowe i akademię. To jest coś, co sprawia mi ogromną przyjemność – mówi na stronie klubowej Sabina Włodek.

Sabina Włodek pełni obecnie obowiązki kierownika ds. piramidy szkoleniowej klubu. Jako wiceprezes będzie także związana z przedmiotowym zagadnieniem. Prezes MKS-u Bogusław Trojan nie kryje uznania dla jej dotychczasowej pracy.

– Nasza współpraca zawsze układała się lepiej niż dobrze. Można o niej mówić tylko w samych superlatywach. Była wzorem zawodniczki, a później wzorem trenerskim. Jej zaangażowanie i sposób myślenia o potrzebach szkoleniowych może nam przynieść bardzo duże korzyści – podkreśla Bogusław Trojan, sternik lubelskiego klubu.