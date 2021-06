Sąd administracyjny zmienia termin rozprawy „o zagospodarowaniu” dawnego poligonu na Czechowie. Co się wydarzyło?

Nieoczekiwany zwrot w sprawie terminu rozprawy przed WSA dotyczącej zagospodarowania górek czechowskich. Posiedzenie zaplanowane na 29 czerwca (najbliższy wtorek) się nie odbędzie. Zastało odwołane. I nie wiadomo kiedy sędziowie zajmą się sprawą.

– We wskazanym terminie sprawa nie zostanie rozstrzygnięta – informuje w komunikacie Robert Hałabis, rzecznik WSA w Lublinie.

Powód? Do sądu wpłynęły wnioski od dwóch podmiotów z prośbą o włączenie ich do postępowania w charakterze stron. Chodzi o Fundację Wolności oraz stowarzyszenie Towarzystwo dla Natury i Człowieka.

– Wynika to z dwóch powodów – wyjaśnia Krzysztof Jakubowski, prezes Fundacji Wolności. I precyzje: – Jako uczestnik postępowania będziemy mieli szybki dostęp do dokumentów sprawy. Na wcześniejszych etapach sprawy mieliśmy z tym duże trudności, m.in. dopiero po wyroku sądu Urząd Miasta Lublin udostępnił nam dokumenty dotyczące inwentaryzacji przyrodniczej górek czechowskich. Ponadto jednemu z mieszkańców miasto odmówiło wglądu do skargi kasacyjnej złożonej do NSA. Drugi powód, to możliwość uzupełniania dokumentacji procesowej, m.in. w aktach sprawy nie ma inwentaryzacji przyrodniczej górek, a ten dokument ma istotne znaczenie dla sprawy.