Sąd Najwyższy uchylił wyrok za seks z 14-latką. Sprawa lekarza z Białej Podlaskiej wróci do sądu

Dwa lata więzienia, pięcioletni zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną i zbliżania do dziewczyny na mniej niż 50 metrów – taki wyrok w październiku ubiegłego roku usłyszał Maciej T. Lekarz z Białej Podlaskiej został skazany za obcowanie płciowe z małoletnią i doprowadzenie jej do poddania się innej czynności seksualnej.

Podczas wizyt w domu niedaleko Białej Podlaskiej Maciej T. miał doprowadzić małoletnią do obcowania płciowego i poddania się innym czynnościom seksualnym. Po ostatnim takim spotkaniu lekarz został zatrzymany przez policję. Nie przyznał się do winy. Przegrał dwa procesy, ale nie trafił do więzienia. Nad prawomocnym rozstrzygnięciem ostatnio pochylił się Sąd Najwyższy.