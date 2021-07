Sąd ogłosił upadłość Ursusa. Nie udało się rozwiązać problemów finansowych

Wniosek o upadłość złożyli wierzyciele spółki: Getin Noble Bank i PKO BP. Postanowienie jest nieprawomocne, ale „skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania”. Sąd wyznaczył też syndyka – spółkę KGS Restrukturyzacje w Warszawie.

Początki były optymistyczne

Ciągniki z logiem Ursusa produkowane były w Lublinie od 2011 r. Dwa lata później Ursus podpisał wart 90 milionów dolarów kontrakt na dostawę trzech tysięcy ciągników i uruchomienie centrów serwisowych oraz montowni w Etiopii. Potem były kolejne umowy z krajami afrykańskimi. Prezes Ursusa Karol Zarajczyk liczył na podbój kolejnych rynków. Ursus zaczął produkować trolejbusy, autobusy elektryczne. Pojawiały się projekty wejścia na rynek autobusów elektrycznych. Podstawy do optymizmu były: rocznie z zakładów produkcyjnych w Lublinie, Dobrym Mieście i Opalenicy wyjeżdżało ok. 1,2 tys. ciągników i kilka tysięcy maszyn rolniczych sprzedawanych w Polsce i na świecie, m.in. do Czech, Belgii, Holandii i Pakistanu. Firma zaprezentowała pierwszy polski autobus wodorowy oraz projekt elektrycznego samochodu dostawczego – Elvi.