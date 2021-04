Sądu nie będzie. Finał sprawy przesadzania drzew przy Lipowej. Wiemy co zakłada ugoda między prezydentem Lublina z radnymi opozycyjnego PiS

J***ć biedę, czyli jak w Łodzi ekwiwalent reklamowy zastąpił rozsądek i empatię

O Karcie Łodzianina mieli się dowiedzieć mieszkańcy Łodzi. Tymczasem wie i szydzi z niej pół Polski, a to za sprawą promocji Karty przy pomocy sloganu „J***ć biedę”. Stylistyki tej reklamy nie akceptuje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, a mimo to klip reklamowy wycofany nie będzie. To zaś rodzi naturalne pytanie, czy prezydent ma jeszcze w ogóle coś do powiedzenia w urzędzie, którego jest szefową.