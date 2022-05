Samochód za podatek. W Lublinie ponad 8 tysięcy osób zgłosiło się do czwartej edycji loterii podatkowej

511 mln zł ma trafić w tym roku do budżetu Lublina z podatku PIT, płaconego przez osoby fizyczne. Miasto chce aby ta kwota była wyższą. Do odprowadzania podatku „na rzecz” Lublina zachęca nagrodami. W poniedziałek (2.05) podało pierwsze dane o zainteresowaniu tegoroczną – czwartą już – edycją loterii „Rozlicz PIT w Lublinie”. Zgłoszenia były przyjmowane do końca kwietnia.

- Otrzymaliśmy ponad 8 tys. zgłoszeń wypełnionych elektronicznie. Przed nami jeszcze weryfikacja zgłoszeń złożonych w formie papierowej. Dopiero zliczenie tych danych łącznie zaprezentuje ogólną liczbę zgłoszeń do udziału w loterii – informuje Joanna Stryczewska z biura prasowego ratusza. I dodaje: - W 2021 r. statystycznie od jednej osoby płacącej podatek PIT w Lublinie, do kasy miasta wpłynęło średnio około 2 500 zł.

Na nagrody dla uczestników loterii miasto przeznaczyło 94 tys. zł. Nagrodą główną jest samochód suzuki swift o napędzie hybrydowym (wartość auta to 67 tys. zł). Ponadto do wygrania są m.in. hulajnogi elektryczne, rowery, tablety. Łącznie do rozdania jest 17 nagród rzeczowych. Losowanie odbędzie się 12 maja.