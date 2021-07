Sanepid: Tylko jedno kąpielisko w woj. lubelskim nie nadaje się do pływania. Które? Marta Grabiec

Razem z początkiem lata przyszedł sezon na korzystanie z kąpielisk. Niektóre otworzyły się już na początku tygodnia, a niektóre dopiero czekają na otwarcie sezonu. Główny Inspektorat Sanitarny sprawdził, gdzie bezpiecznie możemy wskoczyć do wody, a kontrole zapowiada co tydzień. Na razie tylko jedno kąpielisko w woj. lubelskim nie nadaje się do pływania.