„Scena Reduta przypomina, że teatr zawsze był w drodze”. Teatr im. Juliusza Osterwy wkrótce wyruszy w wielkie tournée po Lubelszczyźnie

Scena Reduta to nowy projekt Teatru im. Juliusza Osterwy, bezpośrednio nawiązujący do pierwszego polskiego teatru-laboratorium „Reduta”, założonego jeszcze przed wojną przez Juliusza Osterwę i Mieczysława Limanowskiego, którego główną ideą był równy dostęp do kultury, a więc pokazanie profesjonalnej sztuki tym, którzy na co dzień nie mogli zobaczyć jej u siebie.