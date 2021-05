Ścieżka na górkach czechowskich formalnie otwarta

– Wybudowaliśmy ścieżkę już teraz żeby udowodnić osobom, które kwestionowały tę ideę, że realizacja parku to dobry sposób na zagospodarowanie tego terenu – podkreślał Wojciech Dzioba.

– Wierzę, że ta inwestycja to początek działań, dzięki którym mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z tego terenu – podkreślał podczas czwartkowej konferencji prasowej Wojciech Dzioba, symbolicznie przekazując Arturowi Szymczykowi, zastępcy prezydenta Lublina, zarządzanie stworzoną infrastrukturą (teren należy do miasta).

Latem 2019, pomimo negatywnej opinii mieszkańców wyrażonej w referendum (nie było wiążące ze względu na niską frekwencję), radni zmienili studium zagospodarowania, umożliwiając na górkach budowę bloków. Pod koniec 2019 roku WSA uchylił fragment dokumentu dotyczący górek stwierdzając, że zabudowa zniszczy jego wartości przyrodnicze tego terenu. Miasto złożyło skargę do NSA. Ten uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez WSA. Ratusz zobowiązał się wstrzymać od dalszych działań planistycznych dotyczących górek do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Prezydent Artur Szymczyk w czwartek podtrzymał tę deklarację.