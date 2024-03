Ścieżki na spacer w woj. lubelskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 30 - 31 marca? 10 najlepszych tras

W woj. lubelskim jest wiele ciekawych tras spacerowych. Zebraliśmy dla Was 10 sugestii. Możecie namówić przyjaciół i razem odkrywać nasz region. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. lubelskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 216,66 km

Czas trwania spaceru: 72 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podejść: 0 m

Suma zejść: 0 m GreenwaysBelarus poleca tę trasę na spacer Ивановский район – интереснейшая территория, на которой имеется огромное количество памятников археологии, истории, культуры и этнографии. Здесь когда-то существовало древнейшее поселение, следы проживания человека прослеживаются со времен неолита. Особенностью региона в прежние времена было не только отсутствие городов, но также формирование крупных деревень (более тысячи жителей), которые, играя активную роль в развитии ремесел и торговли, получали статус местечек (Иваново, Вороцевичи, Лясковичи, Молодово, Мотоль, Ополь, Тышковичи). В ХVI веке Мотоль официально получил магдебургское право.

Зеленый маршрут может стартовать в Мотоле. Способ передвижения – пешеходный, велосипедный или комбинированный.

Деревня Мотоль – крупное старинное поселение сельского типа с населением более 4,5 тысяч. В местечке сохранились церковь второй половины ХIХ века, старинные здания разных типов (жилые дома, клети, гумна и др.), характерные в прошлом полесским местечкам с типичными конструктивными решениями и элементами архитектурного декора. В деревне эффективно функционирует Музей народного творчества, создан музей первого президента Израиля Хаима Вейцмана.

Затем туристы могут следовать в деревню Тышковичи или Молодово.

Одним из обязательных пунктов зеленого маршрута является районный центр Иваново.

Здесь туристы осматривают памятное место, связанное с именем святого А. Баболи ХVII века, Храм Покрова Пресвятой Богородицы, Крестовоздвиженский костел, памятник Наполеону Орде.

Координатор Зеленого маршрута «Яновское кольцо»:

Шурхай Александр, директор Центра Ивановского районного центра детско-юношеского туризма и краеведения

д. Огово, ул. Шоссейная, 4

Тел.: +375-1652-56516 Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Trasą Powstania Warszawskiego - biegiem przez stolicę Początek trasy: Stoczek Łukowski

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 10,3 km

Czas trwania spaceru: 44 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podejść: 894 m

Suma zejść: 917 m Mar.now poleca tę trasę Ciekawa trasa szlakiem Powstania Warszawskiego prowadzi przez trzy dzielnice Warszawy - od Muranowa przez zachodnie obrzeża Starego Miasta, fragment Traktu Królewskiego, rajdową trasę dla ekstremalistów i nabrzeże Wisły - trasa dobrze oświetlona, szczególnie polecana do pokonania wczesnym rankiem (optymalnie - o świcie) lub o zmroku. Unikniemy wówczas blokujących nam swobodne przemieszczanie się tłumów turystów.

Naszą trasę rozpoczynamy na skraju Parku im. J. Kusocińskiego - przy obiekcie KS Polonii u zbiegu ulic Konwiktorskiej i Bonifraterskiej, naprzeciw pomnika ofiar katyńskich (przedstawiającego krzyże spadające z wagonu) przy ul. Muranowskiej.

Bonifraterską, mijając zabudowę kościoła Bonifratrów i klasztoru Jana Bożego docieramy do zielonego nowoczesnego gmachu Sądu Najwyższego, łączącego obie strony ulicy. Warto rozejrzeć się po chodnikach, na których upamiętniono miejsce, gdzie znajdował się mur getta.

Przecinając Plac Krasińskich mijamy po prawej stronie barokowy Pałac Krasińskich (in. Pałac Rzeczypospolitej ze zbiorami specjalnymi Biblioteki Narodowej jak manuskrypty średniowieczne czy pamiątki po C.K. Norwidzie), a po lewej monumentalny pomnik Powstania Warszawskiego z ogromnymi postaciami powstańców. Naprzeciwko pomnika znajduje się warta odwiedzenia Katedra Polowa Wojska Polskiego z dzwonami odlanymi z armat zdobycznych po powstaniu listopadowym oraz z Kaplicą Katyńską 1940 r. i podziemnym muzeum (czynnym od listopada 2010 r.) oraz Mauzoleum Obrońców Ojczyzny.

Dalej pokonujemy całą ul. Miodową (obok barokowych pałaców- Paca-Radziwiłłów - siedziby Ministerstwa Zdrowia oraz Małachowskich, XVI-wieczny pałacu Prymasowskiego - z pomnikiem Staszica (dziś siedziba m.in. radia Eska), Biskupów Krakowskich, Branickich (jedna z siedzib Urzędu M.St. Warszawy), Szaniawskich, Młodziejowskich - Morsztynów - dawnej siedziby PWN, Chodkiewiczów - siedziby Izby Rzemieślniczej i pałacu Borchów (arcybiskupstwa, rezydencji prymasów Polski do 2007 r.), kościoła i klasztoru o. kapucynów - gdzie znajduje się serce króla Jana II Sobieskiego i szczątki króla Augusta II Mocnego oraz groby wielu arystokratów z XIX w.) oraz jedynej w stolicy grekokatolickiej cerkwi i klasztoru bazylianów. Mijamy tu również budynek dawnego Collegium Nobilium, dziś należący do Akademii Teatralnej.

Wbiegając w Krakowskie Przedmieście mijamy po lewej stronie kościół św. Anny, pałac Kazanowskich (siedzibę Caritas), Dom Polonii, Pałac Prezydencki z pomnikiem Józefa Poniatowskiego (po prawej zaś - Pałac Potockich - siedzibę Ministerstwa Kultury i Sztuki) i przy hotelu Bristol zbiegamy w dół ulicą Karową (stromy kręty zbieg) przez neorenesansowy rzeźbiony wiadukt, pięknie oświetlony po zmroku, gdzie prowadzi trasa wielu rajdów samochodowych (odcinek specjalny). Zbiegamy do wybrzeża Gdańskiego nad Wisłą i pokonujemy wzdłuż rzeki ok. 1,8 km, po lewej mijając Zamek Królewski, po czym ulica Sagnuszki podbiegamy w górę do Konwiktorskiej (łagodny podbieg). Na Konwiktorskiej mijamy Pałac biskupa Sierakowskiego, by dotrzeć na powrót do stadionu Polonii.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Park Skaryszewski - od fabryki Wedla przez pomniki, wyspy i zakątki parku nad Jez.Kamionkowskim Początek trasy: Stoczek Łukowski

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,11 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 299 m

Suma podejść: 1 738 m

Suma zejść: 1 779 m Mar.now poleca tę trasę na spacer Jesteśmy na Grochowie, na Pradze Południe, w prawobrzeżnej Warszawie. Zacisznej okolicy nieopodal dawnego Stadionu Dziesięciolecia, obecnie - budowy Stadionu Narodowego. Jeden z największych i najpopularniejszych parków wśród warszawskich spacerowiczów, biegaczy i rowerzystów - im. I. Paderewskiego (zwany przez Warszawiaków popularnie Skaryszakiem), warto poznać zaczynając trening, przejażdżkę bądź spacer od przeciwnej strony - od ul. Kinowej. Rozległy, blisko 60-hektarowy park, jest wpisany od niemal 40 lat do rejestru stołecznych zabytków.

Wzdłuż wody - odnogi dalej usytuowanego Jeziora Kamionkowskiego - mijając po lewej most na wyspę OWS (gdzie rokrocznie odbywa się inscenizacja bitwy powstania listopadowego) docieramy do krzyżówki alejek u początku jeziora. Warto tu rozglądać się bacznie, mieszkają tu jeże i podziemnymi kanałami znad Wisły docierają tu bobry, gdyż jezioro to dawne koryto Wisły, na którym przed laty organizowano nawet międzynarodowe mistrzostwa w łyżwiarstwie szybkim (co zimę zamarza, stając się największym lodowiskiem prawobrzeżnej Warszawy). Tu rozgrywają się w maju mistrzostwa stolicy w wakeboardingu i na nartach wodnych, a także smoczych łodzi, w lutym zaś - od 5 lat Bieg Wedla. W części parkowej w odnodze jeziorka żyją także żółwie czerwonolice.

Wzdłuż obiektów sportowych AZS, w tym klubu łuczniczego w parku docieramy od tyłu do amfiteatru, w którym do dziś odbywają sie pokazy filmów, występy artystów - piosenkarzy czy kabareciarzy. W pobliżu można zaspokoić głód w pubie "Pod Pstrągiem", ktory jest jednocześnie wypożyczalnią sprzętu dla wodniaków. Od amfiteatru zaczyna się główna szeroka aleja parkowa, z centralnie usytuowanym potężnym pomnikiem żołnierzy radzieckich i w pobliżu tablicę upamiętniającą Polaków - ofiary z World Trade Center w Nowym Jorku z 11.09. 2001 r.

Jednak nasza trasa prowadzi aleją wokół tego 107-letniego parku - przez zagajnik sosnowy, kamienny mostek, sztuczny wodospad, obok pomników znanych z wielu filmów i seriali tu nakręcanych (Kąpiącej się, Rytm, Paderewskiego, Saperów AK, Sportowców-Akademików...) przez wysepki, plac zabaw aż do ogrodu różanego, vis a vis fabryki czekolady E. Wedel. To właśnie tutaj, w rozarium, nieopodal pomnika Tancerki, królowa Elżbieta II poświęciła pomnik brytyjskich lotników, poległych podczas II wojny. Wokół posadzono 280 gatunków drzew i kwiatów, wiele - unikatowych w skali kraju. Nieprzypadkowo park ten w 2009 r. zyskał miano Najpiękniejszego Parku w Polsce i trzecią lokatę w konkursie na Najpiękniejszy Park w Europie. Zamykając pętlę docieramy w pobliże sztucznego wodospadu i mijając go schodzimy w dół do mostku na wyspę OWS i do parkingu przy ul. Kinowej.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Józefów - Kamieniołomy - Hamernia - Czartowe Pole Początek trasy: Krasnobród

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,34 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podejść: 645 m

Suma zejść: 628 m Pawel.freelancer poleca tę trasę Józefów - Kamieniołomy - Hamernia - Czartowe Pole

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Szlakiem Kazimierskich Spichlerzy Początek trasy: Józefów nad Wisłą

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,16 km

Czas trwania spaceru: 30 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podejść: 354 m

Suma zejść: 323 m KazimierzDolny poleca tę trasę Trasa prosta, płaska, można ją pokonać pieszo lub rowerem. Z powodzeniem możemy zabrać ze sobą małe dzieci.

Kazimierskie Spichlerze zbudowa wzdłuż Wisły na przełomie XVI i XVII wieku, jako magazyny handlowe w czasach gdy, żegluga rzeczna kwitła a Kazimierz przeżywał gospodarczy Renesans.

Z rynku kierujemy się z biegiem Wisły ul. Puławską aż do jej końca, gdzie wchodzimy na bulwa wiślany i kierując się w górę Wisły na 3-kilometrowy spacer, podczas którego będziemy mogli podziwiać nie tylko bogato zdobione kazimierskie spichlerze, ale także przepiękną panoramę Małopolskiego Przełomu Wisły i całego Miasteczka. Powrót na rynek willową ulicą Krakowską.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Wokół Jeziora Łagowskiego Początek trasy: Radzyń Podlaski

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,4 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podejść: 969 m

Suma zejść: 967 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Kulkam Spacer wokół Jeziora Łagowskiego szlakiem nordic walking (żółty i czerwono-żółty) - większość trasy biegnie lasem tuż przy brzegu jeziora. W samym Łagowie można zatrzymać się na obiad oraz podziwiać zamek joannitów i drugie jezioro - Trześniowskie (Ciecz).

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Bukowa i Piaseczna Góra w Roztoczańskim Parku Narodowym Początek trasy: Józefów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 6,32 km

Czas trwania spaceru: 47 min.

Przewyższenia: 81 m

Suma podejść: 122 m

Suma zejść: 119 m Spacerowiczom trasę poleca Erishkigal

Trasa od wejścia do RPN (za opłatą) najpierw z podbiegiem pod Bukową Górę, a potem z powrotem do Pomnika Leśników i znów podbieg na Piaseczną Górę.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: SANDOMIERZ – SPACER OPTYMISTYCZNY Początek trasy: Annopol

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,68 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 55 m

Suma podejść: 98 m

Suma zejść: 109 m Sandomierz poleca tę trasę Jeśli czujesz, że tracisz radość życia w codziennej gonitwie oraz brakuje Ci okazji do zamyślenia, chwili przyjemności, wspólnego spaceru… odnajdź swój przepis na szczęście! Sandomierz jest miastem optymizmu i radości, które można spotkać na każdym kroku w kontakcie ze sztuką i kulturą, krajobrazem, dobrym jedzeniem oraz otwartymi mieszkańcami. Nasz „Optymistyczny Spacer” oprowadzi Cię po sandomierskich perełkach turystycznych, a także po mniej oczywistych urokliwych miejscach, których pozytywna energia doda Ci sił i spokoju ducha.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: SANDOMIERZ - GÓRY PIEPRZOWE Początek trasy: Annopol

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 2,07 km

Czas trwania spaceru: 41 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podejść: 138 m

Suma zejść: 152 m Sandomierz poleca tę trasę na spacer Sandomierz jest znany głównie z urokliwego Rynku Starego Miasta. Ale czy słyszałeś o położonych tuż obok Górach Pieprzowych? Najstarsze pasmo w Polsce oferuje Ci nie tylko niezapomniane widoki, ale również szczyptę egzotyki. Góry Pieprzowe można zwiedzać od strony Willi Dzika Róża, jednak my proponujemy trasę wałem Wisły, która pozwoli Ci ujrzeć cudowną enklawę przyrody z unikatami na skalę całej Europy. Nazwa gór wzięła się od tutejszych skał, prastarych, ciemnych jak ziemia, pękających w tak specyficzny sposób, że przypominają ziarenka pieprzu. „Pieprzówki” zwane są również wzgórzami różanymi, ponieważ to miejsce porastają masowo dzikie róże. Przed spacerem warto zasięgnąć informacji czy szlak jest dostępny, ponieważ po większych opadach lub przy wysokim poziomie Wisły wejście na trasę może być utrudnione. Mimo tego, wyprawa w Góry Pieprzowe to niezwykłe doznanie, nie tylko dla geologów i przyrodników. Zobacz je i Ty !

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Świniary - Rędzin Początek trasy: Radzyń Podlaski

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 6,79 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 34 m

Suma podejść: 314 m

Suma zejść: 315 m Darzbor poleca tę trasę Trasa ze Świniar wałem przeciwpowodziowym do Rędzina.

Nawiguj

