Ścieżki nordic walking w woj. lubelskim. Gdzie wybrać się w weekend 8 - 9 października3 najlepsze trasy

Trasy nordic walking w woj. lubelskim

Które ścieżki nordic walking w woj. lubelskim polecają mieszkańcy? My już to wiemy.

Traseo to aplikacja, dzięki której każdy ma możliwość śledzenia swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Razem z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 interesujące trasy nordic walking w woj. lubelskim. Wybierz najbardziej atrakcyjną dla siebie.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Trasą Warszawskich tawern żeglarskich z muzyką na żywo

Początek trasy: Stoczek Łukowski

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,62 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 0 m

Suma zejść: 29 m

RajanGoslink poleca tę trasę na marsz

Przejście przez 3 dzielnice warszawy szlakiem tawern żeglarskich z muzyką na żywo zaczniemy na Woli w Tawernie Korsarz przy ul. Gostyńskiej,

Wysłuchamy 1 części koncertu i przejdziemy koło starych cmentarzy ulicami Ostroroga, Tatarską, Powązkowską, a dalej Elbląską do Broniewskiego i wzdłuz Prymasa Tysiąclecia (koło Parku Olszyna) do ul. Ogólnej 5 czyli do Tawerny Gniazdo Piratów na Bielanach. Skończymy wędrówką przez pl. Wilsona do Wisłostrady, gdzie koło mostu Gdańskiego jest Tawerna Za Burtą :)

W każdej koncert na żywo!

