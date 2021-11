Ścieżki rowerowe w woj. lubelskim. Gdzie na weekend 20 - 21 listopada? Pomysły na jednodniową wyprawę

Trasy rowerowe po woj. lubelskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. lubelskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 20 listopada w woj. lubelskim ma być 8°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 21 listopada w woj. lubelskim ma być od 8°C do 9°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%.

Początek trasy: Kazimierz Dolny

Stopień trudności: 1

Dystans: 19,85 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 822 m

Suma zjazdów: 775 m

Trasę rowerową mieszkańcom poleca KazimierzDolny

Trasa lekka, bez stromych podjazdów - nadaje się dla dzieci.

Z rynku Bulwarem wiślanym kierujemy się w górę Wisły by promem przeprawić się na jej drugi brzegu do Janowca. Tam po drodze podziwiać możemy Kościół św. Stanisława biskupa i męczennika i św. Małgorzaty i Zamek Firlejów - obecnie oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu. Po zwiedzeniu zamku, polnymi drogami kierujemy się do Wojszyna i daje drogą asfaltową do Nasiłowa, gdzie drugim z promów przeprawiamy się do Bochotnicy, z której już tylko 4 km do Kazimierza.

