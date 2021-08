Ścieżki rowerowe w woj. lubelskim. Gdzie na weekend 21 - 22 sierpnia? Pomysły na jednodniowy wypad

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 21 sierpnia w woj. lubelskim ma być 24°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 22 sierpnia w woj. lubelskim ma być od 23°C do 24°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%.

Początek trasy: Łuków

Stopień trudności: 2

Dystans: 117,15 km

Czas trwania wyprawy: 117616 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 209 m

Suma podjazdów: 2 183 m

Suma zjazdów: 2 194 m

Sowa.jakub1 poleca tę trasę

Wycieczka szlakiem rowerowym przez rezerwat "Nadbużańskie Polesie" (UNESCO), na przestrzeni 100 km, wzdłuż Zachodniego Bugu. Obszar trasy to tereny przygraniczne między trzema państwami: Polską - Białorusią - Ukrainą.

Na trasie: (źródło: Biała Podlaska - Brześć: nieodkryty Wschód. Kraków: Amistad, 2008)

Rezerwat Biosfery "Polesie Nadbużańskie"( Białoruś)- powołany w 2003 r., obejmuje 48 024 ha. Posiada status rezerwatu biosfery UNESCO. Położony w południowej części rejonu Brzeskiego w granicach Zachodniego Polesia. 70 % rezerwatu to nienaruszone, naturalne ekosystemy. W rezerwacie występują niezwykle rzadkie na Białorusi skupiska lak piaskowych, północne lasy tajgowe, rzadkolesia jałowcowe, wrzosowiska, niewielkie obszary bagienne. Rośnie tu ponad 700 gatunków roślin naczyniowych. Ponad 30 gatunków roślin i grzybów wpisanych jest do Czerwonej Księgi Białorusi. Faunę reprezentuje 310 gatunków kręgowców, 32 gatunki ryb, 7 gatunków gadów (wszystkie na Białorusi) i 12 gatunków płazów. Świat ptaków reprezentuje ok. 200 gatunków, z tego 160 tu gniazduje. Spotykamy tu również 60 gatunków ssaków. Będąc w rezerwacie możemy wypatrzeć: bielika, czaple siwa, wąsatkę, rybołowy, orla przedniego, kobuza. Spotkać możemy również az 16 gatunków nietoperzy. Zobaczymy tu także wilka, borsuka, orzesznice, wydrę, żółwia błotnego.

Stawy "Stradocz" - najstarsze na Białorusi (przeszlo 100 letnie) stawy rybne. Występuje tu 28 gatunków ptaków z Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych na Białorusi (38 wszystkich na liście). Spotkać tu można m.in. orla białego, podgorzałkę, remiza. Znajduje się tu również jedna z 10 ostoi Czapli Siwej na Białorusi. Często zobaczyć można tu również żółwia błotnego.

Jezioro Stradieczskoje - nieduże, z piaszczystymi plażami, z bardzo czysta woda. Na wschodnim brzegu źródło.

Miedno - cerkiew Przemienienia Pańskiego z XVIII w. i muzeum Etnograficzne.

na polnoc od wsi ogromne świerki, pomniki przyrody.

Jeziora: Białe, Rogoźniańskie, Czarne, Tajnoje

Czersk - drewniana cerkiew św. Michała z 1701 r.

Dubok - drewniana cerkiew sw. Luki z konca XVIII w.

Jezioro Sielachy - największa paproć na Białorusi - długosz królewski. Jest to jedyne miejsce występowania na Białorusi tej rośliny, pod ścisłą ochrona.

Orchowo - bogaty w piękne rośliny las, zobaczymy tu m.in. paprotkę, kilka gatunków storczyków.

Tomaszówka - cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej , stacja kolejowa Włodawa z poczatku XX w.

Komarówka - Muzeum Kosmonautyki, miesce urodzenia pierwszego białoruskiego astronauty Piotra Iljicza Klimuka.

Sielachy - 30 metrowe zbocza (182 m n.p.m) wznoszące się nad terenem zalewowym Bugu z piaszczysta wydma porośnięta sosnowym lasem.

Przyborowo - cerkiew św Jana, za wsia malownicze widoki na dolinę Bugu i liczne starorzecza.

Borisy, Szykiele, Podluze, Bogdany - dość niezwykle rozplanowanie wsi na tarasie zalewowej wśród licznych piaszczystych wydm.

Domaczewo - cerkiew św. Łukasza Apostoła zbudowana w stylu neoruskim w 1905 r., późnoklasycystyczny kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z 1854 r.

Wycieczka była międzynarodowym rajdem rowerowym zorganizowanym przez dwa kluby rowerowe: Bialski Klub Rowerowy z Białej Podlaskiej i Kola-Bok z Brześcia na Białorusi.

