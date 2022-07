Ścieżki rowerowe w woj. lubelskim. Gdzie w weekend 9 - 10 lipcaPomysły na jednodniowy wypad

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. lubelskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Trasa po drogach asfaltowych i gruntowych, w przypadku tych drugich fragmenty trudniejsze do pokonania z uwagi na grząski piach, za to piękne krajobrazowo.

Blisko 50 km trasa krajoznawcza, o charakterze kulturowym. Na trasie miejscowość Dokudów - niegdyś miasteczko z rynkiem, dziś rozległa wieś o podlaskim charakterze, we wsi zaczątek skansenu. Łomazy dawne miasto królewskie, o wielokulturowym wizerunku. Po drodze zabytkowe kapliczki, stare drewniane krzyże, dolina rzeczki Zielawa, piękna podlaska przyroda.

Krajoznawcza trasa z Białej Podlaskiej do Nepli nad Bugiem. Szlak wiedzie wzdłuż rzeki Krzny, po obu stronach. Przepiękna przyroda, bogactwo krajobrazów, urozmaicone drogi oraz wiele ciekawych obiektów zabytkowych na trasie. Zobaczymy piękną drewnianą architekturę mijanych wsi, piękne kościoły w Malowej Górze, Neplach, wiele pomników i krzyży przydrożnych, zespół pałacowo-parkowy w Neplach, tzw. "kamienne baby" - tajemnicze stare kamienie w formie krzyża oraz wiele innych. Celem trasy jest ujście rzeki Krzny do rzeki Bug, na terenie pięknego rezerwatu "Szwajcaria Podlaska", znajdującego się w obszarze parku krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu". Nawiguj

Tym razem wycieczka krajoznawcza na północny zachód od Białej Podlaskiej. Tematem przewodnim trasy była ucieczka od zgiełku, samochodów, asfaltu, a rozkoszowanie się ciszą, spokojem, przyrodą i bogatym podlaskim krajobrazem. Trasa dedykowana jest dla osób szukających trochę wytchnienia, poznania ciekawych, często zapomnianych dróg i ucieczki gdzie się da od schematu, podróżowania tymi samymi drogami. Dystans trasy to ok. 50 km. Na trasie zobaczyć można m.in. dolinę rzeki Klukówki, zalew w Witulinie, Rezerwat Przyrody "Chmielinne", Sanktuarium Maryjne w Leśnej Podlaskiej, dawna cerkiew unicka w Witulinie, dworki w Ludwinowie (trudno zobaczyć, własność prywatna) i Terebeli oraz piękną zabudową drewnianą mijanych wiosek, sporo krzyży przydrożnych i kilka kapliczek.

Niespełna 8 km przejażdżka do ujścia rzeki Rudka do rzeki Krzna. Świetne miejsce na piknik nad Krzną (wiosną, latem może być za wysoka trawa). Powrót ścieżką gruntową wzdłuż torów.

Wycieczka z Białej Podlaskiej na ziemie Drohicką, wzdłuż dwóch rzek: Klukówki i Tocznej. Ruska strona to obecnie nazwa wsi nad Bugiem, na przeciwko Drohiczyna na lewym brzegu. Od wieków lewobrzeżną cześć Bugu w tym rejonie zasiedlała ludność rusińska. Mieszkańcy Drohiczyna po prawej stronie Bugu, stanowiący ludność polską, nazywali teren po drugiej stronie rzeki "Ruską Stroną". Nazwa została do dziś, pomimo, że ta cześć miasteczka już nie istnieje, z uwagi na losy dziejowe, kiedy teren ten będąc pod zaborami przynależał do różnych stron i miejsce stanowiło pas graniczny między nimi.