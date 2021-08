Sejmik województwa lubelskiego zajmie się stanowiskiem przeciwko „ideologii LGBT”

Decydujący głos w sprawie ewentualnego uchylenia stanowiska będzie należał do radnych klubu PiS, który ma 18 członków w 33-osobowym sejmiku. W czwartek o głosowanie za uchyleniem stanowiska apelował do nich senator Jacek Bury z Lublina (Polska 2050 Szymona Hołowni). - Wierzę, że zależy wam na lokalnym samorządzie. Jest czas żeby naprawić szkody, można uchylić to stanowisko, które dyskryminuje ludzi – podkreślał Bury na konferencji prasowej. Zaznaczył, że groźba utraty unijnych pieniędzy przez region jest realna. – To jest około 10 miliardów złotych w pięcioletniej perspektywie, które możemy stracić – zaznaczył.