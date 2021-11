Sekundniki przy sygnalizatorach świetlnych na lubelskich skrzyżowaniach? Miasto nie pozostawia złudzeń

W Lublinie są 153 sygnalizacje świetlne. Żadna z nich nie jest wyposażona w tzw. sekundnik, czyli mechanizm pokazujący – kierowcom i pieszym - ile czasu zostało do zmiany cyklu świateł. Do wprowadzenia takiego rozwiązania (korzysta z niego np. Świdnik) namawia radny niezrzeszony Stanisław Brzozowski. - Argumentem przemawiającym „za” jest fakt, że przy obecnej sygnalizacji trudno jest ocenić moment, w którym zaświeci się światło żółte (które pali się bardzo krótko), a po nim czerwone – wskazuje w interpelacji do prezydenta Lublina.

Miasto w sprawie zainstalowanie sekundników nie daje szans. Przynajmniej w przypadku działających już sygnalizacji.