Senator Jacek Bury chce zreformować rady dzielnic w Lublinie

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbył się I Kongres Rad Dzielnic. Jego organizatorem był senator Jacek Bury.

Podczas konferencji prasowej podsumowującej wydarzenie, polityk wskazał na brak podmiotowości rad i niewystarczające środki w ramach rezerwy celowej, którymi dysponuje każda z nich.

- Wszyscy zadaliśmy sobie pytanie: czy możemy to zmienić? Do rozważenia powinny być takie kwestie jak inicjatywa uchwałodawcza dla rad, czy też umocowanie rad dzielnic w procesach decyzyjnych miasta jako obligatoryjnego organu do opiniowania - mówił senator.