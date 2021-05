Seniorzy nie chcą się szczepić? Lekarze będą dzwonić do osób 60+ i zachęcać do szczepienia przeciwko COVID-19

Akcja szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce rozpędza się. W ciągu ostatnich 7 dni wykonano 1,8 mln szczepień, a od początku akcji już 14 mln. Należy pamiętać, że oprócz szczepionki Johnson & Johnson, wszystkie inne wymagają przyjęcia dwóch dawek dla uzyskania odporności. Do tej pory w pełni zaszczepionych jest ponad 3,6 mln Polaków. Niestety, seniorzy nie są chętni do szczepień, a to dla nich zakażenie koronawirusem może mieć szczególnie dotkliwe skutki.

Seniorów przed szczepieniem może powstrzymywać także wykluczenie cyfrowe i komunikacyjne. Zdaniem dra Sutkowskiego jest zbyt mało Mobilnych Jednostek Szczepień.

Niezaszczepieni przeciwko COVID-19 seniorzy będą przekonywani do szczepienia przez lekarzy POZ. Ministerstwo Zdrowia ma umożliwić lekarzom wygenerowanie listy niezaszczepionych osób w wieku 60 plus. Dzięki takiej liście lekarz POZ będzie mógł dotrzeć do pacjenta, np. dzwoniąc do niego, i zachęcić go do szczepienia.