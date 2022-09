Sensacja w Puławach. Azoty pokonane przez Gwardię Opole

Azoty przystąpiły do meczu z Gwardią po dwóch pewnych zwycięstwach. Opolanie we wcześniejszych kolejkach grali ze zmiennym szczęściem, a przyjeżdżając do Puław w pamięci mogli mieć jeszcze dwie wysokie porażki z Azotami w poprzednim sezonie. - Tamte mecze były dla nas ciężkie, jednostronne. Ale w szatni powiedzieliśmy, że nie mam nic do stracenia, że będziemy walczyć o każdą piłkę, że zagramy mocno w obronie i będziemy sobie pomagać – wyjaśnia Rafał Kuptel, trener Gwardii.

Początek spotkanie należał jednak wyraźnie do gospodarzy. Wprawdzie dwie pierwsze bramki rzucili opolanie, ale Azoty szybko odpowiedziały serią pięciu trafień z rzędu i w 8. minucie prowadziły 5:2 (trzykrotnie bramkarza rywali pokonał hiszpański rozgrywający Ignacio Valles). Kolejne akcje napędzał skrzydłowy Piotr Jarosiewicz i po trochę ponad kwadransie gry puławianie byli lepsi o sześć goli (12:6). Gwardia zdołała wprawdzie część tych strat odrobić, ale po 30 minutach podopieczni Roberta Lisa prowadzili 20:17 i z dużym spokojem mogli wyjść na drugą połowę.