Serce kultury studenckiej będzie biło w Lublinie. Przed nami Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej

Pomysłodawczynią Forum jest Izabela Pastuszko, dyrektorka Chatki Żaka. Projekt dojrzewał przez dwa lata. Przez ten czas organizatorzy zajmowali się sieciowaniem jednostek kultury studenckiej i badaniem, czego potrzebują żacy do tworzenia sztuki.

– Mam wrażenie, że w kulturze polskiej brakuje rozmów o kulturze studenckiej, że gdzieś zaginęły. Zaczęliśmy utożsamiać studentów z młodzieżą, z dorosłymi, a to przecież zupełnie różne okresy życia. Wydawałoby się, że czas studiów to najbardziej twórczy jego etap – mówi Izabela Pastuszko. – Myślę, że Chatka Żaka jest dobrym miejscem do podnoszenia tego tematu na nowo. Ma przecież 56-letnie doświadczenie w tworzeniu kultury studenckiej, której częścią są też media akademickie, czyli Radio Centrum i TV UMCS – dodaje.