Serduszko maleńkiego chłopca z Zamościa umiera. Potrzebna jest pomoc!

- Operacja mojego synka ma odbyć się w Bostonie. Nie pozostało wiele czasu. Za dwa tygodnie mamy termin przyjęcia do szpitala, a 1 października zaplanowano operację – mówi Marcin Szklanny, ojciec Stasia. - Dzięki ludziom dobrej woli pieniądze na samą operację już udało się zgromadzić. Ale to nie wystarczy. Teraz potrzebne są pieniądze m.in. na zorganizowanie specjalistycznego przelotu do USA.