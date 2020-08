Serhij Krykun ma wzmocnić siłę Górnika Łęczna na skrzydłach

35 występów, pięć goli i siedem asyst - takimi statystykami legitymował się w sezonie 2020/2021 Krykun w barwach Resovii, z którą ostatniego dnia lipca świętował awans do Fortuna I ligi. 23-latek nie zdecydował się jednak na pozostanie w rzeszowskim klubie, tylko postanowił zmienić otoczenie i wybrał ofertę z Łęcznej. - Wkomponowałem się w zespół i dobrze się w nim czuje. Górnika znam jeszcze z ligowej rywalizacji w ubiegłym sezonie. Zmieniłem barwy dla osobistego rozwoju. Plusem też jest fakt, że mam teraz bliżej do Białej Podlaskiej, w której spędziłem kilka lat. Ważne było dla mnie, żeby w nadchodzącym sezonie grać na poziomie pierwszoligowym. Musimy wygrywać mecze, a ja mam za zadanie strzelać bramki i asystować - mówi nowy gracz zielono-czarnych.

Zawodnik pochodzący z Ukrainy od 16 roku życia mieszkał na Lubelszczyźnie. W przeszłości grał w TOP54 i Podlasiu Biała Podlaska, skąd trafił do Garbarni Kraków. W klubie z Małopolski występował przez dwa sezony. Jego trenerem był tam m.in. Mirosław Hajdo, obecny szkoleniowiec lubelskiego Motoru. Dlatego też w ostatnim czasie Krykun był łączony z przejściem do drużyny żółto-biało-niebieskich. - Można powiedzieć, że coś było na rzeczy. Dobrze się znam z trenerem Hajdo. Były jakieś negocjacje, ale ostatecznie trafiłem do Górnika i będę walczył o najwyższe cele - przyznaje Serhij.