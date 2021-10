Sesja Rady Miasta Zamość. O parkowych przejażdżkach, spacerach i nowych nasadzeniach

Dyskusję rozpoczął radny Janusz Kupczyk. Przypomniał, iż zamojski Park Miejski to unikatowe założenie, które musi być pod szczególną opieką. Dotyczy to także gatunków drzew, które powinny być sadzone zgodnie z zasadami stworzonymi jeszcze na początku XX wieku. Radny nie jest chyba pewien czy tak się dzieje. Martwi go także inna sprawa.

- Chciałbym uzyskać informację czy w miejsce drzew, które uległy zniszczeniu w wyniku działań atmosferycznych lub z powodu wieku, nasadzane są takie same gatunki? - pytał radny Janusz Kupczyk na ostatniej sesji zamojskiej Rady Miejskiej. - Mam także pytanie czy z parku zostaną w przyszłym roku wyprowadzone tzw. gokarty, na które mieszkańcy się uskarżają? One przeszkadzają ludziom spokojnie spacerować i odpoczywać.

Każdy kto w w sezonie turystycznym odwiedza zamojski Park Miejski, z pewnością wie o jakich pojazdach radny opowiadał. Gokarty są wypożyczane przez kilku przedsiębiorców. Jeżdżą na nich pojedyncze osoby, ale czasami także całe rodziny. Bez wątpienia stały się one jedną z atrakcji w tym zakątku miasta. Bywa, że ludzie którzy nimi kierują (często są to nastolatkowie lub dzieci) nadmiernie się rozpędzają lub zajeżdżają przechodniom drogę.