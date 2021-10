„Setka Kuriera Lubelskiego”. Rozmowa z Arturem Krukowskim, dyrektorem IAS w Lublinie Setka Kuriera Lubelskiego

Wideo

W tym roku - po raz pierwszy - do współpracy przy tworzeniu rankingu Setka Kuriera Lubelskiego zaprosiliśmy Krajową Administrację Skarbową. To właśnie jej analitycy śledzili dane z zeznań podatkowych i wybrali z nich sto firm, które osiągnęły najwyższe obroty. Posłuchaj co o naszej współpracy mówi dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, Artur Krukowski.