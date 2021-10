„Setki Kuriera”: wyróżnienia dla najlepszych przedsiębiorców Lubelszczyzny. Nie straszna im nawet pandemia Joanna Jastrzębska

Łukasz Kaczanowski

– Lubelszczyzna ma szczególny urok. Uważam, że jej siłą jest klimat, środowisko, otoczenie, atmosfera i ludzie; tu są po prostu lepsi ludzie. Znam ten region i myślę, że perspektywy wcale nie są słabe – twierdzi członek zarządu PKN Orlen Janusz Szewczak. – Cieszę się, że „Kurier Lubelski” pilnuje, by wyróżnić ludzi, którzy zasłużyli na to swoją pracą i talentem – dodaje. „Setka Kuriera” pozwala spojrzeć na gospodarkę optymistycznie. – Ta gala jest dowodem na to, że po tych trudnych latach dla mediów, ale także dla całej naszej gospodarki, układa nam się – mówił prezes „Kuriera Lubelskiego” Dariusz Kołacz.