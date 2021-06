Setki milionów złotych trafi z naszych kieszeni na śmieci. Miasto dowiedziało się ile będzie płacić za wywóz odpadów. I jest problem

Pierwszy pakiet zmian to efekt tego, że z końcem czerwca wygasają umowy z firmami, które obecnie wywożą śmieci. We środę (9 czerwca) ratusz dowiedział się ile chcą dostać spółki za świadczenie usług przez trzy lata, czyli od lipca 2021 do lipca 2024 r.

– Aktualnie trwa szczegółowa analiza złożonych ofert przez komisję przetargową. Dalsze decyzje będą podejmowane po zakończeniu czynności badania i oceny ofert – mówi Marta Smal-Chudzik, dyrektora Wydz. Ochrony Środowiska UM Lublin.

Ratusz wprowadza kilka nowości w stosunku do obecnie obowiązujących zasad. M.in. śmieciarki będą musiały być wyposażone w kamery. Mają być one zamontowane „bezpośrednio nad urządzeniami wrzutowymi pojazdów odbierających odpady”. Po co? Aby kontrolować jak segregujemy śmieci. Ci, którzy będą to robić niewłaściwie, dostaną „czerwone kartki”.