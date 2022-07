Sezon się zaczął, a transfery w Motorze jeszcze nie skończyły

Jest nią młodzieżowiec występujący na pozycji bramkarza, Paweł Budzyński. 19-latek związał się z Motorem dwuletnim kontraktem. W zeszłym sezonie golkiper występował w trzecioligowej Ślęzie Wrocław.

Wcześniej bronił barw rezerw drugoligowego Śląska, w koszulce którego miał już okazję pokazać się kibicom na Arenie Lublin. 3 kwietnia 2021 roku jego drużyna pokonała żółto-biało-niebieskich 3:2.

- Tak jak w przypadku poprzednich młodzieżowców, których zakontraktowaliśmy tego lata, Budzyński był testowany w naszym zespole przez pewien okres. Z każdym kolejnym tygodniem i treningiem pokazywał, że pomimo młodego wieku, potrafi być ważną postacią w bramce, co czyni go odpowiednim kandydatem do rywalizacji o miano „numeru jeden” - uważa trener Stanisław Szpyrka.

Nowy bramkarz lublinian zagrał w ostatnim sparingu drugiej drużyny Motoru. W wygranym spotkaniu ze Świdniczanką zachował czyste konto (2:0).

Budzyński, obok Michała Furmana (20 lat), Michała Kotko (16 lat) i Igora Bartnika (17 lat), jest czwartym młodzieżowcem w szeregach drugoligowca z Lublina na tej pozycji.