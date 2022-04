Siatkarze Arki Tempa Chełm zakwalifikowali się do turnieju finałowego o awans do Tauron 1. Ligi. Zobacz zdjęcia

Chełmscy siatkarze z wysokiego c rozpoczęli turniej finałowy, pokonując w pierwszym starciu bez straty seta gospodarzy - WKS Wieluń. Na dodatek tylko w drugiej partii dali nieco rozwinąć skrzydła przeciwnikom, wygrywając 25:23. Statuetkę MVP otrzymał Błażej Czarnecki.

W drugiej konfrontacji team trenera Sławomira Czarneckiego przegrali po tie-breaku z Astrą Nowa Sól. Rywale prowadzili już 2:1, jednak chełmianie zdołali wyrównać. Gdy wydawało się że kolejne zwycięstwo drużyna z Chełma może dopisać do swojego konta, prowadząc w tie-breaku 13:9, rywale dostali wiatru w żagle. Zespół z Nowej Soli najpierw doprowadził do remisu, a następnie wygrał na przewagi 17:15.

Ostatnie spotkanie turnieju z MKS Andrychów decydowało o tym, która z tych ekip uzyska awans. Chełmianie udowodnili swoją siłę, że to im należy się przepustka do turnieju finałowego. Rywale w żadnym momencie tej potyczki nie prowadzili, a świetna gra MVP meczu Olega Krikuna i kolegów przyczyniła się do pewnego zwycięstwa 3:0.