Siatkarze LUK Lublin na fali. W sobotę przed beniaminkiem wyjazdowe starcie z Asseco Resovią Rzeszów

Drużyna z Lublina po ośmiu rozegranych meczach zajmuje aktualnie dziewiąte miejsce w PlusLidze, mając na koncie 8 pkt. (3 wygrane i 5 przegranych). LUK pokonał u siebie GKS Katowice 3:0 i Cuprum Lublin 3:2 oraz zwyciężył w wyjazdowym starciu PGE Skrę Bełchatów 3:2. Team trenera Dariusza Daszkiewicza zdobył jeszcze jeden punkt w przegranej u siebie potyczce po tie-breaku z ekipą Indykpol AZS Olsztyn.

- Naszym planem jest utrzymanie i walka o zwycięstwo w każdym meczu. Wiemy doskonale, że ta liga jest bardzo mocna i żeby zdobyć choćby punkt, trzeba naprawdę mocno się postarać. My dążymy do tego, aby w każdym secie i meczu grać na najwyższym poziomie oraz przekładać to na zdobycze punktowe - podkreśla Dariusz Daszkiewicz, szkoleniowiec LUK Lublin.

Na prawdziwego lidera lubelskiej drużyny wyrasta Wojciech Włodarczyk, który po rad drugi z rzędu był najskuteczniejszym zawodnikiem beniaminka, otrzymując także dwie statuetki MVP. Przyjmujący LUK ostatnią potyczkę z Cuprum Lubin zakończył z rekordem sezonu, zdobywając aż 29 pkt. dla swojego zespołu. We wcześniejszych dwóch konfrontacjach był także nie do zatrzymania dla rywali. Mecz ze Skrą w Bełchatowie zakończył z dorobkiem 19 oczek, natomiast w przegranym przez lublinian w hali Globus meczu 6. kolejki z Inddykpol AZS Olsztyn (2:3) wywalczył 24 pkt.