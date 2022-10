Siatkarze LUK Lublin od porażki po tie-breaku z ekipą Cerrad Enea Czarni Radom zainaugurowali nowy sezon Plusligi. Zobacz zdjęcia

Gospodarze byli faworytem sobotniej potyczki, jednak nie mogli zlekceważyć radomian, którzy w okresie przygotowawczym wygrali po tie-breaku z żółto-czarnymi, podczas turnieju w hali Globus o puchar prezydenta Lublina.

Początek pierwszego seta to walka punkt za punkt, a dopiero po autowym ataku Jendryka radomianie odskoczyli na dwa oczka (8:6). Po asie serwisowym Borgesa przewaga gości wzrosła do trzech punktów (11:8). Lublinianie co prawda zbliżali się do gości na punkt, jednak po nadzianiu się na wysoki blok radomian Szerszenia, Czarni w końcówce tej części gry wygrywali aż 22:16. Pierwszą partię zakończył ostatecznie Lemański atakiem ze środka (25:18).

W drugiej odsłonie radomska ekipa szybko odskoczyła na dwa oczka (4:2), gdy Lemański zablokował Szerszenia. Żółto-czarni dogonili przyjezdnych (6:6) i w kolejnym okresie toczyła się wyrównana walka. Po ataku Schulza w antenkę, to LUK miał jednak dwa punkty przewagi (11:9). Od stanu 12:10 dla lublinian, goście zanotowali serię 5:0 i prowadzili już 15:12, a następnie 17:13. Podopieczni trenera Dariusza Daszkiewicza dogonili jednak Czarnych (17:17). W końcówce tego seta był jeszcze remis 21:21, ale potem lepiej na boisku prezentowali się radomianie, wygrywając drugą partię 25:22 po asie serwisowym Lemańskiego.