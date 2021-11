Siatkarze LUK Lublin po pełnym dramaturgii meczu wygrali po tie-breaku z Cuprum Lublin. Zobacz zdjęcia

Starcie w ramach 8. serii spotkań rozpoczęło się nie najlepiej dla gospodarzy, bowiem to goście wygrali pierwszego seta do 19. Premierowa odsłona zaczęła się od prowadzenia Cuprum 4:1, ale od tego momentu lublinianie zanotowali serię 5:0, wychodząc na prowadzenie 6:4. Przyjezdni szybko odrobili jednak straty, a następnie wypracowali sobie dwa oczka zaliczki (10:8). Bardzo dobrze w ekipie z Dolnego Śląska spisywali się w tym okresie Marcin Waliński i Wojciech Ferens.

Lubinianie w kolejnych akcjach powiększyli swoje prowadzenie do pięciu oczek (17:12) i nie dali się już dogonić drużynie z Koziego Grodu, obejmując prowadzenie w meczu 1:0.

Kolejne dwie partie padły już łupem teamu trenera Dariusza Daszkiewicza i co ciekawe obie skończyły się wynikiem 25:17. Set numer dwa był wyrównany do stanu po 6, ale od tego czasu gospodarze zaczęli dominować na parkiecie i w połowie tej części gry prowadzili już 16:8. LUK kontrolował do końca tej partii boiskowe wydarzenia, a zwycięstwo w tym secie udanym atakiem przypieczętował Bartosz Filipiak.