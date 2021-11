Siatkarze LUK Lublin po znakomitym meczu pokonali na wyjeździe Asseco Resovię Rzeszów (ZDJĘCIA)

Pierwszy set rozpoczął się od walki punkt za punkt i taka sytuacja trwała do stanu po 15. Wówczas goście zdobyli trzy oczka z rzędu, wychodząc na prowadzenie 18:15. Najpierw rzeszowianie stracili punkt przez dotknięcie siatki, następnie lublinianie popisali się udanym blokiem, a za chwilę Słoweniec Jan Kozamernik posłał piłkę w aut. Asseco Resovia nie była już w stanie dogonić lubelskiej drużyny, a premierową partię zakończyła nieudana zagrywka w siatkę rzeszowskiego siatkarza.

Set numer dwa początkowo było kopią pierwszego, gdyż do stanu po 8 żadnej z ekip nie udało się uzyskać większej przewagi niż jeden punkt. Chwilę potem miejscowi wypracowali dwa oczka przewagi, po zepsutym serwisie Bartosza Filipiaka i następnie udanej kontrze rzeszowian w wykonaniu Belga Sama Deroo. Gospodarze nie dali się już dogonić w tej części gry, prowadząc praktycznie cały czas kilkoma punktami. Lublinianie co prawda zbliżali się do Asseco Resovii na jedno oczko, ale to rywale mieli w końcówce tej partii dwie piłki setowe (24:22). Drugą z nich wykorzystał Jakub Kochanowski, punktując ze środka siatki i w meczu był remis 1:1.